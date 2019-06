D-Day, la mappa interattiva: come è stato pianificato lo sbarco in Normandia

Il 6 giugno 1944, dopo mesi a raccogliere informazioni e a pianificare accuratamente lo sbarco, le truppe alleate intrapresero parte alla più grande invasione marittima della storia.

Per il generale Charles de Gaulle, il leader della Resistenza francese che prese parola via radio da Londra in quel fatidico giorno, questi uomini avevano dato inizio alla "battaglia suprema". Le potenze alleate avevano un solo obiettivo: far suonare la campana a morto per il Terzo Reich e il suo Führer, Adolf Hitler.

Sulla mappa qui sopra potete rivivere le fasi principali del D-Day, prima tappa della cosiddetta operazione Overlord. Cliccate su ogni elemento per aprire una finestrella informativa.

Omaha Beach dopo essere stata conquistata dalle truppe alleate nel giugno 1944

La cronologia degli eventi, rivissuta su Twitter 75 anni dopo