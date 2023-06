Di Euronews

Si tratta della prima apparizione pubblica del ministro dopo la rivolta del battaglione Wagner di Prigozhin

Il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu si è recato in Ucraina per visitare le truppe schierate al fronte. A riferirlo è l'agenzia di stampa russa Ria Novosti: si tratta della prima apparizione pubblica del membro del governo di Mosca dopo la rivolta-lampo del battaglione Wagner di Yevgeny Prigozhin.

Shoigu non ha commentato la vicenda della Wagner

Shoigu, tuttavia, non ha commentato in alcun modo quanto accaduto tra la serata di venerdì e la giornata di sabato. Nonostante il ministro della Difesa fosse stato chiamato in causa direttamente da Prigozhin, che gli aveva chiesto un incontro a Rostov, città conquistata dal gruppo Wagner all'inizio dell'ammutinamento.

Il vertice non è mai avvenuto e c'è chi sostiene che a pagare il prezzo della rivolta possa essere proprio Shoigu: si vocifera che possa essere sollevato dall'incarico al vertice del ministero della Difesa.Il suo posto potrebbe essere preso dal governatore della regione di Tula, Alexei Dyumin, e ciò farebbe parte proprio dell'accordo, raggiunto sotto l'egida della presidenza bielorussa, tra Mosca a Prigozhin per porre fine alla ribellione.

Il Cremlino e gli Stati Uniti prudenti

Tuttavia, il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov ha smentito tale avvicendamento:"Non so nulla di possibili cambiamenti a questo riguardo", ha tagliato corto. E anche il segretario di Stato americano Antony Blinken ha dichiarato: "Al momento non abbiamo notizia di nessun capo militare cacciato da Putin. Bisognerà aspettare le prossime settimane per capire gli sviluppi".