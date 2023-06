Trump, il nuovo processo lo porterà alla Casa Bianca?

Il tycoon si mostra fiducioso, intanto è in testa come candidato repubblicano alle presidenzili 2024

Donald Trump si è dichiarato non colpevole delle accuse penali di cui è imputato: avrebbe sottratto documenti riservati una volta lasciata la Casa Bianca.

All'interno del tribunale di Miami, è rimasto impassibile e non ha mai rivolto la parola al giudice anche se la difesa ha invocato la non-colpevolezza dell'ex inquilino dello studio ovale.

Gli sono stati elencati i 37 capi d'accusa. In precedenza era stato identificato come sia fa con i criminali comuni. Malgrado la sua notorietà infatti gli sono state rilevate le impronte digitali.

Dopo l'udienza Trump ha organizzato una specie di conferenza stampa improvvisata in un ristorante cubano.

I media americani seguono il caso

Donald Trump: ". Penso che qui sia un affare truccato, abbiamo un paese truccato, abbiamo un paese corrotto, abbiamo un paese che non ha altro che problemi".

Trump si è poi recato nel suo club di golf a Bedminster per fare un'apparizione davanti ai suoi seguaci e donatori politici. Malgrado i problemi giudiziari, o forse proprio per essi Trump è il favorito per la nomina presidenziale repubblicana del 2024.

"Oggi assistiamo al più malvagio e atroce abuso di potere nella storia del nostro Paese. Cosa molto triste da guardare, un presidente in carica corrotto ha fatto arrestare il suo principale oppositore politico con accuse false e inventate di cui lui e numerosi altri presidenti sarebbero colpevoli. E proprio nel bel mezzo di un'elezione presidenziale, in cui sta perdendo molto male".

In tipico stile Trump, l'ex presidente è determinato a trasformare i suoi problemi giudiziari in vantaggio politico. Spetta agli elettori americani decidere se avrà successo.