Perché Nicola Sturgeon è stata arrestata e poi rilasciata e perché il suo proposito di organizzare un nuovo referendum indipendentistafa paura a molti

A latitudini più nostrane si parlerebbe di inchiesta a orologeria, forse, per l'indagine che indaga sui fondi al Partito nazionalista scozzese e che nelle scorse ore ha portato l'ex premier, Nicola Sturgeon, a fermo, interrogatorio e rilascio.

Una domenica di passione per Sturgeon, spina nel fianco per Londra dai tempi della Brexit, che si dichiara innocente. L'ex premier difende la trasparenza dei conti e dei fondi raccolti tra il 2014 e il 2020 per la consultazione referendaria sull'indipendenza da Londra.

Dopo circa due decenni di dominio incontrastato in Scozia, i conti del partito sono oggetto di attenzione particolare da parte della magistratura dal 2021, in seguito ad alcuni esposti sulle donazioni al partito.

Il secondo referendum non c'è ancora stato, ma la volontà di Sturgeon e degli indipendentisti di arrivare a una seconda consultazione è emersa già all'indomani del primo nel 2014 e si è fatta sempre più forte con la Brexit (contrasta e subita da Edimburgo).

Sturgeon è la terza persona ad essere arrestata nell'ambito dell'operazione Branchform, nessuna ad oggi però risulta indagata.

A partire dal marito della ex first minister, Peter Murrell, per 24 anni amministratore dello Scottish National Party, che era stato arrestato nella loro casa di Uddingston vicino a Glasgow con tanto di perquisizione il 5 aprile scorso e rilasciato dopo 12 ore di interrogatorio.

Inchiesta ma nessun indagato

Anche il tesoriere del partito, Colin Beattie, era stato fermato e interrogato nell'ambito della stessa inchiesta il 18 aprile e successivamente rilasciato in attesa di ulteriori indagini.

Le forze dell'ordine, in una breve dichiarazione, hanno affermato che Sturgeon veniva interrogata "come sospetto". Un portavoce di Sturgeon ha precisato che la ex premier sapeva della convocazione, così come sapeva che sarebbe stata arrestata e interrogata.

Tutto deve essere ancora accertato ma l'ombra di illeciti rischia di oscurare il percorso politico outstanding della Sturgeon e del Snp, partito che ha dominato la vita politica scozzese per quasi due decenni, a discapito del partito laburista quasi scomparso dalla vita politica scozzese.

Indipendentista e premier più longeva

Premier dal 2014, quando subentrò al suo mentore Alex Salmond, Sturgeon raccolse il testimone del partito nel momento più difficile, all'indomani della sconfitta referendaria del 2014 quando il 55% degli scozzesi si pronunciò contro il divorzio da Londra.

"È il più grande privilegio della mia vita" disse allora e finora è stata la premier più longeva. La leader indipendentista aveva annunciato le sue dimissioni dalla guida del partito lo scorso 15 febbraio, "Il tempo di lasciare è ora, me lo dicono la testa e il cuore", dichiarò.

Oggi l'inchiesta allunga ombre sinistre su chi qualche mese additò il "partygate" come esempio della corruzione di Westminster.

In Scozia però i suoi supporter accusano "hanno voluto bloccare il referendum che avrebbe concacrata la nostra indipendenza".