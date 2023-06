Roland Garros, Iga Swiatek vince la finale femminile

La polacca si impone sull'avversaria, Karolina Muchova, in 3 set

E fanno tre. Iga Swiatek si conferma per la terza volta regina di Parigi. L'avversaria la ceca Muchova lotta ma si arrende in tre set.

La polacca, già campionessa al Roland Garros nel 2020 e 2022, raggiunge il quarto titolo Slam in carriera passando 6-2 5-7 6-4 sulla ceca

L'avversaria non è riuscita a scalfire il gioco solido della polacca, nonostante la buona volontà e belle iniziative andate a segno la differenza tra la numero uno mondiale e Muchova (43esima) si è vista. Karolina Muchova era peraltro alla sua prima finale in carriera in un Major, terza nel circuito Wta.