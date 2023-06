Vulcano Mauna Loa, allerta più alta per l'eruzione

Di Euronews

Il cratere più grande al mondo in attività alle Hawaii: nuovo bollettino dei geologi sui rischi e la miscela di composti nell'aria. Spettacolari le immagini della lava

Le immagini sono suggestive, un mix tra spettacolo e timori. Perché il vulcano Mauna Loa, alle Hawaii, il più grande al mondo, è in piena attività. Al punto che il Servizio geologico degli Stati Uniti (Usgs) ha alzato il livello di allerta emettendo un avviso per segnalare la miscela di acido solforico e altri composti sprigionata nell'aria. L'eruzione è al momento confinata all'interno del Parco nazionale dei Vulcani, senza indicazioni di rischio per le aree abitate nei paraggi, anche se la lava nel 2018 distrusse centinaia di casa. La minaccia appare se remota. Un'altra precedente eruzione risale al 1984, quasi 40 anni fa.