Di Euronews

Agricoltori pronti a fare la danza della pioggia e forestali a vietare l'accesso alle foreste

Rischio siccità, nonostante le piogge abbondanti in alcune zone europee. In altre regioni, soprattutto a Est, la situazione è drammatica. In Lituania, ad esempio. Ogni giorno gli agricoltori sono costretti a irrigare la terra, molti temono di perdere un terzo del raccolto. O peggio. Diceuno di loro, Julius Sateika: "Se va avanti così, potrebbe non esserci proprio il raccolto. Tutto dipende dal tempo, c'è bisogno di acqua. Non so, forse proverò a fare la danza della pioggia".

Anche i forestali sono preoccupati. Ci sono già stati 70 incendi boschivi, e il pericolo aumenta. Tant'è che il funzionarioGiedrius Tamosiunas invita i cittadini a far prevalere il senso di responsabilità, evitando comportamenti che possono mettere in pericolo il verde. "Fate i falò nei luoghi appositi", raccomanda. Poi spegnete il fuoco con l'acqua, in modo da evitare scintille che potrebbero innescare l'incendio. Proteggiamo la nostra foresta", aggiunge.

Anche la Polonia è in allerta per i roghi.Le autorità hanno dichiarato il livello di rischio 3, il più alto, sempre a causa della siccità. E Marcin Dziubak, dell'ispettorato di Gryfino, avvisa: "Se l'umidità delle foreste sarà inferiore al 10 per cento nei prossimi cinque giorni, verrà introdotto il divieto di accesso nei boschi".