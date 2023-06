Messi lascerà il Paris Saint-Germain. Futuro in Arabia Saudita?

Di Euronews

Il sette volte Pallone d'oro saluta Parigi dopo due stagioni. Lo aveva annunciato pochi giorni fa l'allenatore, Christophe Galtier, prima che la società smentisse

La star del calcio Lionel Messi lascerà Parigi. Lo ha reso noto un comunicato dal Paris Saint-Germain (PSG), la squadra nella quale il sette volte Pallone d'oro ha giocato nelle ultime due stagioni.

Si chiude un capitolo turbolento per "La pulce", ormai prossimo a compiere 36 anni. A Parigi l'argentino ha brillato a tratti, ma soprattutto non è mai sbocciato il vero amore, né con la società e né con i tifosi. Solo qualche settimane fa il campione del mondo si era dovuto scusare per essersi recato in un evento in Arabia Saudita (in cui l'argentino è continuamente corteggiato dagli appassionati) senza il permesso del club, che lo aveva sospeso per 15 giorni.

A questo si aggiungono i rapporti non idilliaci con l'altra stella del reparto offensivo dei "Les Parisiens", Kylian Mbappé, che ha perso parte della scena a favore dell'ex Barcellona. Con Messi il club si aspettava di vincere la sua prima Champions League nella storia, ma le forti aspettative hanno lasciato spazio alla delusione più totale. Il Psg è uscito dall'ultimo torneo agli ottavi, dopo la sconfitta subita col Bayern Monaco.

Il club ha comunque reso omaggio alla stella argentina, "il miglior giocatore della storia", che è "orgoglioso di aver potuto annoverare tra le sue fila", si legge in un comunicato ufficiale.

"Ringrazio il club, la città di Parigi e la sua gente per questi due anni. Auguro loro il meglio per il futuro", ha reagito La Pulce.

Nuovo capitolo

Secondo il quotidiano catalano "Sport", che cita fonti interne al club, la squadra del campionato saudita dell'Al Hilal ufficializzerà l'ingaggio di Messi dopo la fine del contratto della stella col Psg, martedi' 6 giugno.

Le sirene arabe potrebbero convincerlo soprattutto in virtù del contratto fataonico. Le indiscrezioni parlano di un ingaggio da 400 milioni di euro a stagione, il doppio di quanto guadagna Cristiano Ronaldo nella squadra rivale dell'Al Nassr.

Non dovrebbe concretizzarsi il lieto fine del ritorno al Barcellona, la squadra che lo ha cresciuto e che lo ha portato sul campo da gioco per 21 anni. I blaugrana non sarebbero nelle condizioni di presentargli un'offerta formale visti i noti problemi economici.