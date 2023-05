Ecco gli Script Kiddies: hacker in erba che tengono il mondo in pugno

Non sono esperti professionisti della pirateria ma possono creare scompiglio con un semplice attacco informatico. E più noi siamo iperconnessi in rete, più loro avranno vita facile

Script Kiddies è un termine utilizzato dai professionisti della sicurezza informatica per descrivere i giovani hacker che utilizzano programmi già pronti per attaccare la rete o i dispositivi privati.

Pur non avendo le competenze degli hacker più esperti, la facilità con cui possono sferrare attacchi li rende una vera minaccia per la sicurezza di Internet.

Il controllo di WhatsApp in un click

"Questi ragazzi hanno davvero la capacità di migliorare o distruggere il nostro mondo", afferma Alexander Urbelis, avvocato nel campo della sicurezza informatica.

Sotto anonimato, uno skiddie spiega come è iniziato il suo percorso :

"Avevo circa 12 anni e in pratica è successo che un giorno un amico online con cui stavo chattando mi ha detto: 'Ho trovato un programmino davvero interessante e voglio provarlo'. Ha messo il mio numero di telefono su quell'account ed è riuscito a impossessarsi di tutto il mio WhatsApp, in altre parole, ha preso completamente il controllo del mio account WhatsApp. È riuscito a scrivere messaggi a tutti i miei amici, inviando loro cose stupide. È una tecnica che ti permette di prendere il pieno controllo di un account che non è tuo. Gli ho chiesto: "Come sei riuscito a farlo?" e lui mi ha risposto che non poteva dirmelo, che aveva a che fare con un suo software. Da quel giorno ho iniziato a interessarmi alla pirateria".

Si comincia per divertimento

Secondo Kelli Dunlap, psicologa clinica e game designer, l'attrazione per l'hacking è spesso guidata unicamente dal desiderio di divertimento: "Quando i ragazzi hackerano, c'è un po' di gap di empatia e il desiderio di essere diversi, di divertire le persone, ma anche sè stessi o gli amici, facendo qualcosa di ribelle o inaspettato".

Ghost Exodus è un ex hacker diventato attivista umanitario. Oggi parla di quanto sia facile accedere al mondo sotterraneo di Internet, mostrando quanto siano facilmente disponibili i programmi di hacking.

"Non richiede un grande intervento da parte dell'utente. Quindi, anche se non sa come fare queste cose da solo, può usare un programma autonomo per eseguirle".

Un mondo iper connesso favorisce i giovani hacker Euronews

Tutti i professionisti intervistati concordano su un punto: più che punire i giovani che iniziano ad hackerare, è necessario educarli alla sicurezza informatica.

Perché "questi ragazzini potrebbero essere i nostri professionisti della sicurezza informatica di domani".

Tutto questo in una nuova puntata di hacker : HUNTER