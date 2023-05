Super tifone in arrivo, isola di Guam in allerta

Di Euronews

Raffiche di vento oltre 200 chilometri orari e inondazioni, forse le più temibili degli ultimi venti anni

L'isola di Guam, tra le palme dell'Oceano pacifico negli Stati Uniti, in Micronesia, potrebbe essere colpita dal super tifone Mawar in arrivo. Il governatore Lou Leon Guerrero ha invitato i 171mila abitanti a prepararsi, confermando l'allerta massima. L'ha definita una "minaccia reale", forse la più potente negli ultimi venti anni, con raffiche di vento oltre i 200 chilometri orari, piogge torrenziali e inondazioni dalle conseguenze si teme catastrofiche. In allarme, nei prossimi giorni, anche le Filippine e Taiwan.