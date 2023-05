G7 ad Hiroshima, nuove sanzioni contro Mosca: "Via subito le truppe russe dall'Ucraina"

From left, Charles Michel, Justin Trudeau, Giorgia Meloni, Rishi Sunak, Emmanuel Macron, Olaf Scholz, Ursula von der Leyen and Joe Biden with Fumio Kishida. - Diritti d'autore Stefan Rousseau/live