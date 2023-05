A Berlino incontro tra i ministri degli esteri tedesco e cinese. Al centro del faccia a faccia la guerra in Ucraina e le possibili sanzioni Ue

Pechino deve assumersi la propria "responsabilità" come membro permanente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e ad agire per porre fine alla guerra in Ucraina. Il monito arriva dal ministro degli Esteri tedesco Annalena Baerbock incontrato il suo omologo per la seconda volta in un mese.

A Berlino, Qin Gang ha esortato entrambe le parti a cessare le ostilità ma il capo della diplomazia tedesca ha ricordato Mosca e Kiev non possono essere trattate allo stesso modo. "Alla luce del bene e del male, alla luce dell'aggressore e della vittima, la neutralità significa non schierarsi dalla parte dell'aggressore", ha sottolineato la Baerbock.

Il ministro cinese ha fatto notare che Pechino "sta agendo per la pace e il negoziato", sottolineando che la guerra in corso è un conflitto complesso che dovrebbe essere analizzato con "sobrietà" piuttosto che con "emozione".

Qin Gang ha poi ricordato il piano di pace presentato da Pechino e ha sostenuto che è stato "salutato positivamente sia dalla Russia sia dall’Ucraina". "Noi continuiamo a spingere per i negoziati. La Russia ha detto di essere aperta al negoziato", ha aggiunto.

La Cina replicherà se l'Ue sanzionerà le sue imprese

Per quanto riguarda eventuali sanzioni per la Cina, la Baerbock ha affermato che l'Unione europea sta preparando misure per evitare che beni civili e militari cadano "nelle mani sbagliate".

Qin Gang ha quindi avvertito che la Cina non starà a guardare e prenderà seri provvedimenti in caso di eventuali sanzioni contro le società cinesi per il loro presunto commercio con la Russia. Secondo il ministro "c'è un normale scambio e cooperazione tra aziende cinesi e russe" che "non dovrebbe essere compromesso.

Sugli sforzi diplomatici del presidente cinese Xi Jinping, il ministro degli Esteri ha affermato che il presidente russo Vladimir Putin ha "accolto con favore" la sua richiesta di negoziati sottolineando che Mosca è "aperta" a ogni possibilità di dialogo.

Qin Gang vedrà anche i colleghi di Francia e Norvegia in questi giorni, ha annunciato il portavoce del ministero degli Esteri Wang Wenbin. Con la Cina che potrebbe giocare un ruolo da mediatore nella guerra in Ucraina.