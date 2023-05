Di Euronews

Secondo fonti locali sarebbe stato arrestato un uomo di circa 60 anni

Esplosione in un grattacielo a Ratingen vicino Dusseldorf, in Germania. Il bilancio, ancora provvisorio, parla di almeno e un morto e decine di persone ferite, tra cui diversi pompieri, intervenuti per i soccorsi. Alcuni sono ricoverati in gravi condizioni ha fatto sapere un alto funzionario della sicurezza.

Il ministro degli interni dello stato del Nord Reno-Westfalia, Herbert Reul, ha riferito che il rogo si è propagato all’interno di un appartamento ma al momento non sono ancora chiari i motivi della deflagrazione. Secondo fonti locali una persona è stata arrestata. Si tratterebbe di un uomo di circa 60 anni.

La zona di Ratingen si trova nella periferia nord-orientale di Duesseldorf. Secondo le prime ricostruzioni, l’esplosione è avvenuta mentre gli agenti si accingevano a un intervento all’interno dell’appartamento.

I soccorsi sono stati chiamati da una persona che vive nel palazzo che aveva notato una cassetta delle lettere traboccante di posta: temeva che fosse successo qualcosa agli inquilini dell’appartamento. Quando la polizia ha bussato una donna ha aperto e il figlio di lei ha fatto esplodere un ordigno il cui scoppio ha investito poliziotti e pompieri.