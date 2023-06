Di Euronews

L'esplosione nel ristorante di Sichuan, nella Cina nordoccidentale ha causato 31 morti e 7 feriti. Le persone stavano celebrando la festa delle barche drago

Almeno 31 persone sono rimaste uccise in un'esplosione avvenuta in un ristorante della città di Yinchuan, nella Cina nord-occidentale. L'esplosione è avvenuta poco prima dlle 21.00 ora locale, quando il ristorante era pieno di avventori riuniti per celebrare una festività locale.

Sarebbero almeo sette i feriti dell'esplosione, che si pensa sia stata causata da una fuga di gas. La festa delle barche drago dura tre giorni e in quest'occasione i cinesi scelgono di mangiare fuori e trascorrere il tempo libero insieme ad amici e parenti.