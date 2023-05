Di Redazione italiana

Il primo ministro britannico incoraggia le persone a dare una mano all'interno delle proprie comunità

Il primo ministro britannico, Rishi Sunak, ha preso parte al 'Big Help Out', evento di volontariato per celebrare l'ultimo giorno delle celebrazioni per l'incoronazione del re Carlo III.

Scopo dell'evento era quello di utilizzare il volontariato per "riunire le comunità ", recita una nota di Buckingham Palace.

Sunak ha partecipato attivamente in prima persona, aiutando a tagliare le verdure e a preparare il cibo per gli anziani al Mill Hill Lunch Club di Rickmansworth, nell'Hertfordshire.

"È stata un'espressione orgogliosa della nostra storia, della nostra cultura, della nostra tradizione, ma anche un riflesso del carattere moderno del nostro Paese", ha detto Sunak a proposito del fine settimana dell'incoronazione.

Alla domanda sugli arresti dei manifestanti, il premier ha affermato che la Polizia nel Regno Unito è "operativamente indipendente dal governo, prende decisioni in base a ciò che ritiene sia meglio".

Ha quindi ringraziato "la Polizia e tutti coloro che hanno svolto un ruolo nel garantire che il fine settimana sia andato così bene".

Le forze di Polizia londinesi, criticate per essere state troppo intransigenti con i manifestanti pacifici, hanno dichiarato che gli agenti hanno effettuato un totale di 52 arresti il giorno dell'incoronazione.