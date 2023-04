Di Euronews

Il primo ministro britannico Rishi Sunak è sotto inchiesta parlamentare per un per un possibile confitto di interessi che riguarderebbe le azioni di sua mogli in un'azienda di assistenza per l'infanzia.

La vicenda riguarda Koru Kids, una struttura di assistenza per bambini, oggetto di progetti legislativi promossi dal governo, nella quale Akshata Murthyrisulta aver avuto interessi d’affari che il premier non avrebbe a suo tempo dichiarato.

Il commissario parlamentare per gli standard Daniel Greenberg ha aperto un'inchiesta la scorsa settimana per possibili violazioni del codice di condotta che invita i membri a essere "aperti e franchi" nel dichiarare interessi finanziari rilevanti, secondo un aggiornamento fornito ai membri del parlamento al ritorno dalla pausa pasquale.

Le finanze della famiglia Sunak

Il capo d'investigazioneriguarda un investimento fatto dalla first lady, ricchissima ereditiera, businesswoman e figlia di uno dei magnati più ricchi dell'intera India, il cui patrimonio contribuisce a rendere l'attuale inquilino di Downing Street il più facoltoso primo ministro nella recente storia politica del Regno unito. I loro utili sarebbero stimati, addirittura al di sopra di quello attribuito a re Carlo III.

Primo ministro britannico Rishi Sunak e sua moglie Akshata Murthy, 10 Downing Street, Londra Alberto Pezzali/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

Il passato Murthy aveva già ricevuto delle critiche per degli sgravi fiscali goduti grazie alla sua presunta condizione di "non dom". Questo particolare tipo di agevolazione si applica a persone che vivono in Regno unito, ma con residenza fiscale in un paese estero.

Nessun coinvolgimento della polizia

L’investigazione, però, non presuppone ipotesi di reato e non coinvolge gli organi di polizia o quelli giudiziari. L' iniziativa è portata avanti dall'ufficio del "Commissioner for Standards", chiamata a valutare eventuali violazioni delle regole di comportamento.

Il processo, a cui è stato sottoposto il premier Sunak, è uno standard per i parlamentari o membri dell'esecutivo d'Oltremanica. I politici devono, dinanzi agli organi di controllo interni alle istituzioni, mettere in chiaro tutti gli affari, le partecipazioni, le transazioni riconducibili a sé o alla propria famiglia.