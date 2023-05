Yevgeny Prigozhin, ha annunciato che resterà a Bakhmut a combattere insieme ai suoi uomini

La notizia che arriva dal fronte potrebbe incidere in qualche modo sulla controffensiva ucraina contro la Russia. Il fondatore e leader del gruppo di mercenari Wagner, Yevgeny Prigozhin, ha annunciato che resterà a Bakhmut a combattere insieme ai suoi uomini dopo aver ricevuto garanzie sulla fornitura delle munizioni richieste.

Sul canale Telegram Prigozhin ha sottolineato che non ci sarà alcuna ritirata, come riferito invece settimane fa, dalla città considerata strategicamente la più importante nell'est dell'Ucraina.

"Ci viene promesso di ricevere munizioni e armi quante ne abbiamo bisogno per continuare ulteriori azioni. Ci viene detto che possiamo agire a Bakhmut come riteniamo opportuno. E ci viene proposto Surovikin come una persona che prenderà tutte le decisioni nel quadro delle operazioni militari della Wagner in collaborazione con il Ministero della Difesa", sostiene il capo di Wagner che nei giorni scorsi aveva annunciato di lasciare Bakhmut.

"L'operazione 'Tritacarne Bakhmut' del gruppo Wagner è stata completata", ha detto Prigozhin. "Va notato - ha spiegato - che l'operazione del tritacarne Bakhmut è stata progettata principalmente non per prendere l'insediamento di Bakhmut, ma per 'macinare' le unità delle forze armate ucraine e organizzare una tregua per l'esercito russo per ripristinare la sua capacità di combattimento. Il tritacarne Bakhmut ha ha svolto completamente il suo compito".

Intanto il leader ceceno Ramzan Kadyrov aveva dichiarato che i suoi combattenti erano "pronti a prendere il controllo" delle posizioni a Bakhmut dal gruppo Wagner. Le milizie guidate dai ceceni del battaglione Sheikh Mansur che combattono dalla parte dell'Ucraina hanno pubblicato un nuovo filmato su quanto sta accadendo a Bakhmut in attesa della controffensiva contro Mosca.

Volodymyr Zelensky: non voglio preparare Mosca alla nostra controffensiva

"Credo che più vittorie avremo sul campo di battaglia, più persone crederanno in noi, il che significa che riceveremo più aiuto". Lo ha affermato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un'intervista al Washington Post. "Non posso dirvi quali paesi o città o quali confini possano rappresentare per noi un successo significativo e quali invece siano da considerare nella media" una volta che saranno riconquistati, ha aggiunto il presidente ucraino. "Non voglio preparare la Russia su come e in quali direzioni andremo" nella controffensiva, ha aggiunto, sulla quale "la maggior parte delle persone si aspetta che sarà qualcosa di enorme".