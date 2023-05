Di Euronews

Lo ha annunciato il comandante delle truppe, Prigozhin; il passo indietro potrebbe avvenire il 10 maggio

Il 10 maggio, il giorno dopo l'anniversario della vittoria russa sul nazismo, la Wagner si ritirerà da Bakhmut, cedendo le sue posizioni all'esercito russo.

Lo ha annunciato il capo della compagnia militare privata, Yevgeny Prigozhin, dopo aver denunciato in un video - realizzato con decine di corpi senza vita sullo sfondo - la carenza nella fornitura di munizioni da parte dei vertici militari.

Nel video, l'infuriato Prigozhin - ormai ingestibile e ingombrante per lo stesso Putin - lancia pesanti accuse e insulti nei confronti del ministro della Difesa Sergei Shoigu e del capo diStato maggiore Valery Gerasimov.

"Stavamo per prendere la città di Bakhmut prima del 9 maggio. Quando se ne sono accorti, i burocrati militari hanno bloccato le consegne di munizioni", ha accusato Prigozhin in un video pubblicato dal suo servizio stampa, attorniato dai cadaveri di molti dei suoi uomini.

"Pertanto, a partire dal 10 maggio 2023, ci ritireremo da Bakhmut", ha aggiunto, affermando di non volere che "i ragazzi, senza munizioni, subiscano perdite inutili e ingiustificate".

"Stiamo aspettando l'ordine di lasciare Bakhmut. Resteremo a Bakhmut fino al 9 maggio (...) Dopodiché andremo nei campi di retrovia", ha aggiunto Prigozhin.

L'ultimatum arriva dopo settimane di crescenti tensioni tra il gruppo Wagner e l'esercito. Prigozhin accusa regolarmente lo Stato maggiore russo di non fornire abbastanza munizioni ai suoi mercenari, impegnati da mesi nella battaglia di Bakhmut, per privarlo di una vittoria che metterebbe in ombra l'esercito regolare.