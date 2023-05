Il bagno di folla di Carlo e Camilla: Londra rende omaggio ai sovrani

Di Euronews

Decine di migliaia di persone a Londra per la cerimonia dell'incoronazione. La capitale inglese invasa da cittadini, turisti e curiosi

Una giornata uggiosa in quel di Londra, ma l'evento epocale - a 70 anni dal precedente - ha portato per le strade della capitale inglese decine di migliaia di persone.

In tanti sono accorsi ad assistere alla processione per l'incoronazione di Re Carlo e della Regina Camilla nell'Abbazia di Westminster e al saluto dei sovrani dal balcone di Buckingham Palace.

Il pubblico ha potuto assistere in base all’ordine di arrivo, ma chi non è riuscito a guadagnare un posto lungo il percorso ha potuto seguire le varie fasi del corteo da Buckingham Palace a Westminster (e ritorno) dai maxischermi allestiti a Hyde Park, Green Park e St James's Park.

Durante la cerimonia alcune centinaia di anti monarchici si sono radunati a Trafalgar Square al grido di 'Not my king', ovvero 'Non il mio re', ma in generale per le vie di Londra si è respirata un'aria festosa e molto partecipata (nel video le voci di alcuni cittadini intervistati da Euronews).

I nostri corrispondenti hanno incontrato i fan della monarchia britannica, che hanno animato le strade nei colori della Union Jack, nonostante la pioggia.