In attesa della controffensiva, in Ucraina si continua a morire. Per il presidente Volodymyr Zelensky la vittoria è ancora possibile

Mosca non arretra. Ancora raid russi su diverse città dell’Ucraina mentre il president Volodymyr Zelensky fa sapere che vincere è ancora possibile, l’obiettivo è riconquistare l’intero paese.

Le parole arrivano nei giorni in cui sembra dover iniziare la controffensiva di Kiev mente sul campo si registra un nuovo round di attacchi con dozzine di vittime segnalate a Kherson e in altre zone. Per il ministro della Difesa russo, Sergej Šojgu, “In questo momento è necessario raddoppiare la produzione di armi ad alta precisione nel più breve tempo possibile".

Intanto una delle città più martoriate è Uman, come racconta una donna che negli attacchi ha perso tutta la famiglia, figlia, marito, e i suoi anziani genitori. Mentre nel Donbass centinaia di civili ucraini sono in fuga, il capo della difesa russa ha esortato una compagnia statale a raddoppiare la sua produzione missilistica in vista della battaglia finale.

Gli attacchi degli ultimi giorni

L'allarme aereo è scattato in diverse regioni del Paese, tra cui la capitale. Nei giorni scorsi anche la regione di Kherson è stata colpita pesantemente con morti e feriti. Nuovi attacchi missilistici russi nella notte del 1° maggio. Secondo l'esercito ucraino, Mosca ha lanciato 18 missili da crociera, 15 dei quali sono stati abbattuti, congiuntamente a droni.

L'allarme aereo è scattato in diverse regioni dell'Ucraina, inclusa la capitale, ed è durato per diverse ore. Nella prima mattinata le autorità di Kiev hanno dichiarato che tutti gli attacchi diretti sulla città sono stati intercettati. Non ci sono state dunque nè vittime nè danni a edifici e infrastrutture.

La città di Pavlograd, a est di Dnipro, è stata invece colpita da diversi missili, nonostante sette siano stati abbattuti. Il capo dell'amministrazione statale regionale di Dnipropetrovsk, Serhiy Lysak,ha dichiarato che secondo i dati preliminari ci sono 34 feriti, tra cui cinque bambini.

Ha aggiunto che "un'impresa industriale, 19 edifici a più piani, 25 case private, sei istituti scolastici e pre-scolastici e cinque negozi sono stati danneggiati nella zona residenziale della città. Danni anche a circa 40 case residenziali e una scuola in diversi distretti della regione".

Il Parlamento ucraino ha prorogato ad agosto legge marziale

La Verkhovna Rada, il parlamento ucraino, ha approvato l'estensione nel Paese della legge marziale e della mobilitazione generale dal 20 maggio 2023 per altri 90 giorni. Lo riferisce Ukrinform. La legge marziale in Ucraina è stata introdotta in seguito all'invasione russa il 24 febbraio 2022 e fu dichiarata la mobilitazione generale. Da allora queste stesse misure sono state estese a più riprese.