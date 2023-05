L'ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro torna alla vita pubbllca dopo tre mesi trascorsi negli Usa e non passa certo inosservato: polemiche per la sua partecipazione ad una fiera agricola nello Stato di San Paolo, il ministro dell'Agricoltura del governo Lula annulla la sua presenza

Primo bagno di folla pubblico per Jair Bolsonaro all'arrivo all'aeroporto di Ribeirão Preto, città di un milione di abitanti nello Stato di San Paolo.

Il leader del Partito Liberale è stato acclamato da centinaia di sostenitori, incluso parlamentari e suoi ex ministri, come Ricardo Salles, Mário Frias e Marcos Pontes, che hanno esortato i loro seguaci sui social network a dare all'ex presidente un'accoglienza massiccia e calorosa in città.

Bolsonaro non partecipava ad un evento pubblico dal suo ritorno dagli Stati Uniti (in Florida, in particolare), dove ha trascorso tre mesi, subito dopo aver perso, il 30 ottobre, il ballottaggio presidenziale con l'attuale presidente del Brasile, Lula da Silva.

L'ex presidente brasiliano (68 anni), in carica dal 2019 al 2022, questo lunedi, parteciperà ad "Agrishow", una fiera della tecnologia agricola, in programma proprio a Ribeirão Preto.

Subito polemiche

La sua annunciata presenza ha subito creato scompiglio: ha provocato l'annullamento della cerimonia inaugurale, a cui avrebbe dovuto presenziare il ministro dell'agricoltura, Carlos Fávaro, e il ritiro della sponsorizzazione da parte del Banco do Brasil, di proprietà statale.

Fávaro avrebbe annunciato l'ampliamento delle linee di credito per il settore agricolo, oltre a miglioramenti dei finanziamenti per il 'Plano Safra del 2023. Ma l'improvvisa notizia della presenza di Bolsonaro accanto al governatore di San Paolo, Tarcísio de Freitas, ha generato potenziali preoccupazioni di ordine pubblico e spinto i vertici di "Agrishow" a suggerire al ministro Favaro di ritardare di un giorno il suo arrivo.

In occasione della fiera dell'agricoltura, Bolsonaro - ufficialmente a capo dell'opposizione parlamentare al Lula - tasterà il polso dei proprietari terrieri, una delle sue basi elettorali più forti.

La prima volta lontano da Brasilia

Questa è stata la prima volta Bolsonaro che ha lasciato Brasilia per partecipare a un atto pubblico da quando è sbarcato in Brasile, esattamente 30 giorni fa, dopo i tre mesi trascorsi negli Usa.

Dal 30 marzo, Bolsonaro ha assistito solo a un atto nella sede del Partito Liberale, in cui è stato proclamato leader dell'opposizione a Lula, e a due interrogatori ai quali è stato sottoposto dalla Polizia Federale nell'ambito di un procedimento in cui è accusato.

Il primo, per il suo presunto tentativo di appropriarsi di alcuni preziosi gioielli ricevuti dall'Arabia Saudita, e il secondo, per aver presumibilmente incoraggiato i golpisti l'8 gennaio scorso, quando migliaia di bolsonaristi, a Brasilia, hanno preso d'assalto gli uffici della Presidenza, del Congresso e della Corte Suprema in un presunto tentativo di colpo di stato contro Lula.

