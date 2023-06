Brasile, sui carboni ardenti per devozione

A piedi scalzi sui carboni ardenti per dimostrare la propria devozione a São João (San Giovanni), così gli abitanti diJaboticatubas hanno celebrato la ricorrenza che cade ogni anno nella notte tra il 23 e il 24 giugno.

I preparativi sono iniziati già alle 8 del mattino, con la preparazione dei falò. Poi, una bandiera in onore del santo è stata decorata con nastri colorati e posta in una cappella improvvisata in una delle case. Per tutto il giorno, la comunità di Jaboticatubasha preparato i cibi tipici e lo spazio per ricevere i devoti, che di solito percorrono lunghe distanze per partecipare alla grande celebrazione.

I festeggiamenti veri e propri sono cominciati la sera con l'accensione dei fuochi. Verso le dieci, il suono dei tamburi sempre più intenso ha richiamato i presenti in preghiera, verso mezzanotte, poi, le braci sono state sparse a terra e i fedeli le hanno attraversate a piedi nudi.

La festa si svolge da oltre un secolo e, per questo motivo, è riconosciuta come bene culturale immateriale dal Patrimonio Storico del Comune.