Bolsonaro contro il marxismo, ma in Florida

L'ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro è intervenuto a Miami a un evento organizzato dal gruppo conservatore Turning Point USA in un golf club di proprietà del consorzio imprenditoriale dell'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

Bolsonaro, che si trova negli Stati Uniti dal 30 dicembre ed è in attesa di un "cambio di visto" per rimanere più a lungo nel Paese, è stato al centro dell'evento "Power of the People" presso il Trump National club di Doral.

Fare argine a socialismo e marxismo: questo l'obiettivo dei promotori dell'evento.

"Ho fede, credo nel Brasile e sono sicuro che il Brasile non finirà con l'attuale governo" ha detto Bolsonaro alla platea di attivisti.

"La lotta contro il socialismo e il marxismo non conosce confini - ha detto Charlie Kirk, militante conservatore statunitense - Lo stiamo sperimentando qui in America e stiamo vedendo che l'ideologgia marxista si sta impadronendo del mondo occidentale. E non ci sono abbastanza combattenti che capiscano la minaccia del marxismo".

Ledslane Bartolino, cittadina brasiliana residente in Florida, ha commentato: "La mia speranza per il futuro è che si dimostri che le elezioni sono state una frode e che Bolsonaro sia stato effettivamente eletto. È lui il presidente del Brasile, non Lula, Lula è un ladro e il suo posto è in prigione".

L'ex presidente Trump, per ora unico candidato alla nomination repubblicana alle elezioni presidenziali del 2024, non ha commentato l'arrivo di Bolsonaro negli Stati Uniti.