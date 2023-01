Brasile, arrestato l'ex ministro della giustizia del governo Bolsonaro

E' stato fermato dalla polizia federale subito dopo l'atterraggio a Brasilia, di rientro dalla vacanza in Florida. Non appena sbarcato dall'aereo, colpito da un mandato di arresto per l'assalto ai palazzi dei Tre poteri nella Capitale, avvenuto domenica scorsa. Sotto accusa, l'ex ministro della giustizia del governo Bolsonaro, Anderson Torres: a casa sua era stata trovata una bozza di decreto che, se firmato dall'allora presidente, è l'ipotesi formulata dagli investigatori, avrebbe consentito a quest'ultimo di ribaltare l'esito delle elezioni vinte dal candidato della sinistra, il sindacalista irriducibile Luiz Inácio Lula da Silvao, limitando i diritti costituzionali. Cosa che non è poi accaduta.

Ma è facile prevedere altri sviluppi dell'inchiesta dopo la tesi formulate dalla Procura generale della Repubblica. Proprio Jair Bolsonaro, militare e politico, oramai ex presidente del Brasile, è sospettato di essere l'istigatore dei disordini, e indagato. Sia lui sia l'ex titolare del dicastero dal primo momento hanno respinto ogni addebito.