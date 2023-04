Ucraina: attacchi russi su diverse città. Morti e feriti tra i civili

Di Euronews

Tra le vittime anche bambini, 11 missili distrutti dalla difesa antiaerea nei cieli di Kiev

Pioggia di missili in Ucraina. Nella notte tra giovedì e venerdì, diverse città ucraine hanno subito attacchi aerei. Le autorità di Kiev hanno riferito di raid notturni russi che avrebbero causato almeno 17 morti.

I missili "hanno nuovamente ucciso alcuni civili a Dnipro. Tra le vittime anche una giovane donna e un bambino di tre anni", ha spiegato su Telegram il sindaco della città, Borys Filatov. Nello spazio aereo di Kiev, fa sapere la municipalità, sono stati abbattuti 11 missili cruise.

Secondo quanto denunciato dal sindaco Boris Filatov, gli attacchi russi sono stati effettuati con armi di precisione.

Secondo il comandante delle Forze Armate ucraine, Valery Zaluzhny, dalle 4 ora locale ci sono stati diversi allarmi aerei nel Paese. Sono stati "distrutti 21 dei 23 missili da crociera Kh-101/Kh-555" e due droni, ha spiegato in un comunicato. A Kiev le autorità hanno confermato che sono stati abbattuti 11 missili e due droni, dopo una pausa di 51 giorni. Nella capitale sono stati segnalati danni a una strada e interruzioni della corrente.

Allarmi aerei ed esplosioni in molte città ucraine

Allarmi aerei sono stati diffusi dopo la mezzanotte in molte città, mentre l'agenzia Interfax dà notizia di esplosioni pressoché contemporanee in regioni anche molto lontane fra loro. Bombardamenti segnalati infatti a Dnipro, Kremenchuk e Poltava, nel centro del Paese, ma anche a Mykolaiv, nel sud, città già colpita ieri in una zona residenziale. Un'altra fonte online parla di un'esplosione anche a Kiev.

Distrutto un condominio a Uman

Il vasto attacco russo è proseguito anche nelle prime ore della mattina: secondo quanto riporta l'agenzia Unian, è stata colpita la cittadina di Uman, nella regione di Cherkasy a sud della capitale.

"Stiamo effettuando visite porta a porta nel quartiere. Circa 10 edifici a più piani sono stati danneggiati. Dobbiamo andare in ogni appartamento per assicurarci che non ci siano feriti o morti", ha dichiarato il ministro ucraino degli Affari interni Ihor Klymenko.

La controffensiva di Kiev

Per Kiev la controffensiva di primavera ci sarà sicuramente. Secondo Yevgeny Prigozhin, il capo della compagnia privata militare Wagner, potrebbe scattare a partire dal 2 maggio e non è nemmeno da escludere che l’inizio della controffensiva ucraina possa coincidere con il 9 maggio, data in cui la Russia festeggia l'anniversario della vittoria nella Seconda guerra mondiale.

L’attesa, stando a quanto detto dal leader della Wagner, sarebbe dovuta alle condizioni meteo: in quel periodo dovrebbe smettere di piovere, rendendo possibile il movimento dei mezzi pesanti.

"Stiamo completando i preparativi per la controffensiva, siamo uniti come mai prima d'ora con i nostri partner e sono convinto che saremo del tutto pronti”, ha aggiunto nei giorni scorsi il premier ucraino Denys Shmyhal, secondo cui il Paese è al lavoro “per avere tutte le armi necessarie” dai partner internazionali.