Di Euronews

In Francia un giorno prima della decisione del Consiglio costituzionale sulla riforma delle pensioni i sindacati si mobilitano per la 12esima giornata di lotta nazionale.

Le sigle sindacali hanno rilanciato la mobilitazione - che dura da 3 mesi - nei vari settori, con cortei previsti a Parigi e nelle principali piazze francesi.

Sophie Binet, segretario generale del sindacato CGT, non esclude la battaglia ad oltranza: "Posso confermare - dice -che ci saranno molte altre giornate di mobilitazione. Quindi, questo non è certo l'ultimo giorno. A meno che Emmanuel Macron non ritiri stasera la riforma delle pensioni. In tal caso, sarà l'ultimo giorno di mobilitazione e vi invito a una grande festa domani".

Alcune limitate interruzioni interessano le raffinerie, con il 20% di scioperanti alla Total Energy. L'Istruzione Nazionale ha annunciato il 5% di adesioni. Si tratta di una percentuale leggermente inferiore a quella di giovedì scorso. Per quanto riguarda i trasporti, i lavoratori delle ferrovie fermano 3 TER su 5 e 4 TGV su 5.