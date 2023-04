Di Euronews

Prima un bacio casto e un abbraccio, poi una lingua che spunta e infine - percepita forte e chiara - una richiesta inquietante: Succhiami la lingua'. No, non siamo nell'ultima fila di un cinema a luci rosse, nè di fronte a due attori navigati. La sconsiderata richiesta arriva dal Dalai Lama che, durante una cerimonia in un tempio tibetano, ha invitato un bambino che aveva chiesto di abbracciarlo a raggiungerlo sulla pedana. Il resto è storia. E scandalo.

Il video virale

Nel video si vede il bambino che, colto di sorpresa dalla richiesta del suo idolo, cosi carismatico, risponde meccanicamente obbedendo al comando. Un gesto condannato dal mondo occidentale, non purtroppo dai presenti, che hanno reagito con una risata.

Le "scuse"

"Una presa in giro giocosa e innocente" si è giustificato è il leader spirituale , con con una nota ufficiale inspiegabilmente accetata come comunicato di scuse ufficiali.

Il Dalai Lama è la figura più sacra del buddismo tibetano e vive in esilio in India dal 1959, quando il Tibet fu annesso dalla Cina.