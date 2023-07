Il Dalai Lama compie 88 anni, festa e balli tradizionali tibetani

Tra musica e cibo, in un'esplosione di colori, alcuni artisti si sono esibiti in danze e canti tradizionali, nel cortile del Tempio Tsuglakhang per omaggiare e dare il benvenuto a Tenzin Gyatso, il 14esimo Dalai Lama, la guida spirituale dei tibetani.

"Prego di essere in grado di portare la pace nel mondo diffondendo la comprensione di quanto sia unica l'umanità. Mostrando la loro approvazione per quello che sto cercando di fare i miei amici mi hanno dato il loro supporto, per il quale li vorrei ringraziare." ha affermato il Dalai Lama nel suo discorso.

Gli auguri sono arrivati anche dal segretario di Stato degli Usa Anthony J. Blinken.