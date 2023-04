Di Euronews

Cinque morti e almeno otto feriti, tra cui un poliziotto. È il bilancio, ancora provvisorio, della sparatoria in una banca nel centro della città, a Louisville, in Kentucky, negli Stati Uniti. Anche l'aggressore, un ex impiegato, è deceduto. Sul posto gli agenti, ma indaga pure l'Fbi.

Il governatore deI Kentucky, Andy Beshear, su Twitter ha chiesto di "pregare, per favore, per tutte le famiglie colpite e per la città di Louisville", e ha detto di aver perso degli amici nella sparatoria.