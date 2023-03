Un nuovo affondo dell'esercito russo nella città ucraina di Bakhmut potrebbe provocare un'altra escalation nella battaglia per la contesa della città che dura da mesi. I soldati di Mosca stanno avanzando nella parte orientale e nuove posizioni sono state conquistate nel quadrante nordoccidentale.

Secondo la Tass, l'agenzia di stampa ufficiale russa, il Cremlino sta attuando il ridispiegamento di uomini e armi dalla regione di Zaporizhzhia verso la città, che ha assunto ormai un grande valore simbolico ed è diventata il teatro della battaglia più sanguinosa dall'inizio della guerra.

Un portavoce del presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha fatto sapere che l'esercito ucraino continuerà a combattere a Bakhmut "perché la battaglia sta bloccando le migliori unità russe e le sta degradando in vista della prevista controffensiva ucraina di primavera".

Gli scontri piombano nel complesso AZOM

Anche il complesso dell'impianto metallifero AZOM potrebbe aprire un nuovo fronte nella città. Qui le truppe mercenarie del gruppo russo Wagner sono impiegate per scatenare nuovi attacchi frontali, ma l'iniziativa, secondo il think tank americano dell'Istituto per lo studio della guerra, "sarà probabilmente molto costosa" per loro, considerando quanto gli scontri tra i due schieramenti possono risultare impegnativi in un sito così fortemente edificato.

I combattimenti si sono intensificati anche a Ovest della città. Nella città ucraina di Kostiantynivka otto persone sono rimaste ferite e più di una dozzina di case sono state danneggiate o distrutte nei bombardamenti degli ultimi giorni. La polizia ha dichiarato che le forze russe hanno attaccato la città con missili S-300 e munizioni a grappolo.

Giovedì la città è stata colpita da circa 80 missili russi e dai raid lanciati da droni-kamikaze. Si tratta del più grande attacco di questo tipo nelle ultime tre settimane, che ha ucciso sei persone e lasciato centinaia di migliaia di persone senza riscaldamento o acqua corrente nell'area.

Secondo alcuni analisti, l'incapacità dell'esercito russo di attaccare efficacemente le posizioni militari ucraine sta spingendo il Cremlino a ripiegare l'offensiva sull'attacco alle infrastrutture critiche. Dopo i massicci attacchi degli ultimi giorni le autorità della capitale Kiev hanno comunicato che la maggior parte della fornitura di energia elettrica è stata ripristinata.

A Kharkiv, nella seconda città del Paese, le infrastrutture critiche e le forniture dell'acqua sono state ripristinate. Il governatore della regione Oleh Synyehubov ha affermato che le difficoltà persistono. Non è diversa la situazionenemmeno nelle grandi città del Sud, in particolare a Odessa, nella regione di Dnipropetrovsk e a Zaporizhzhia.

Novità sul sabotaggio del Nord Stream

Il bombardamento subacqueo dei gasdotti Nord Stream, avvenuto lo scorso settembre, è stato effettuato da una squadra di sommozzatori che operava da uno yacht noleggiato lungo 15 metri chiamato "Andromeda", secondo quanto riportato da un notiziario. Secondo il percorso dell'imbarcazione tracciato da Der Spiegel, l'Andromeda ha lasciato il porto turistico di Rostock per approdare all'isola tedesca di Rügen e poi all'isola danese di Christiansø, vicino al luogo delle esplosioni del 26 settembre. Un'altra nave potrebbe essere coinvolta.