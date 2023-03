L'opposizione turca ha un candidato con cui sfidare Erdogan

Questo lunedì un'alleanza a sei ha nominato il principale leader del partito di opposizione Kemal Kilicdaroglu come candidato comune per sfidare il presidente Recep Tayyip Erdogan alle elezioni di maggio, ponendo fine a mesi di incertezza e litigi che avevano frustrato i sostenitori.

L'alleanza ha sfruttato il leader del Partito popolare repubblicano pro-laico di centrosinistra, o CHP, poche ore dopo che un membro chiave del gruppo - che aveva rifiutato la candidatura di Kilicdaroglu - ha accettato una soluzione di compromesso ed è tornato nella coalizione.

Così Erdogan: Come abbiamo dichiarato in precedenza, spero che le elezioni si svolgano il 14 maggio. Durante il periodo elettorale, la situazione nella regione terremotata sarà in cima alla nostra agenda. Durante quel periodo ci concentreremo sul risarcimento delle perdite. Inoltre, su il 10 marzo, dopo aver preso la decisione sulla data delle elezioni, in conformità con l'autorizzazione data dalla costituzione, e l'apparizione della decisione in Gazzetta ufficiale l'11 marzo, il processo avrà inizio Entro l'11 marzo, tutti i soggetti relative al calendario elettorale sono sotto la giurisdizione dell'Alta commissione elettorale" Le elezioni rappresentano una rara opportunità per l’opposizione di sfidare Erdogan e il suo Akp, tra le ricadute politiche delle due devastanti scosse di terremoto che hanno colpito il sud della Turchia lo scorso 6 febbraio provocando oltre 45 mila morti e hanno suscitato accuse di scarsa risposta del governo nelle prime fasi dei soccorsi.