Le piazze israeliane contro il governo Netanyahu

Nono sabato di protesta consecutivo in Israele, dove oltre 200.000 pesone sono scese in piazza per manifestare contro la riforma giudiziaria del governo di Benyamin Netanyahu. Un progetto considerato da molti come affrettato e potenzialmente pericoloso per la democrazia.

Il disegno di legge mira a consentire al Parlamento di annullare le decisioni dei tribunali. Molti esperti vedono questa legge come un attacco alla democrazia e all'autonomia della magistratura.

Forte opposizione al governo di Netanyahu

Questa ondata di malcontento rischia di diventare una delle più gravi crisi interne nella storia di Israele.

Le critiche si estendono infatti più in generale all'esecutivo guidato da Benyamin Netanyahu, formato da una coalizione di destra radicale e fortemente ortodossa.