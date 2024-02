Leo Correa/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Cittadini israeliani hanno manifestato sabato 17 febbraio a Tel Aviv contro Benyamin Netanyahu per chiedere nuove elezioni - Diritti d'autore Leo Correa/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Di Euronews

In migliaia hanno sfilato sabato 17 febbraio per le strade di Tel Aviv contro Benyamin Netanyahu e per chiedere nuove elezioni