Secondo gli avversari politici, Netanyahu non sarebbe veramente interessato a salvare gli ostaggi, ma soltanto a salvaguardare il proprio futuro politico

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato ai media statunitensi che "potrebbe esserci" un accordo per liberare un certo numero di ostaggi ancora in mano ad Hamas.

Netanyahu, nelle ultime settimane, ha ripetuto più volte: "Faremo il possibile per riportare a casa gli ostaggi".

Secondo i suoi avversari politici, perô, Netanyahu non sarebbe veramente interessato a salvare gli ostaggi, ma solo a salvaguardare il proprio futuro politico.

Benjamin Netanyahu. Abir Sultan/ABIR SULTAN

Dal 7 ottobre, giorno degli attacchi di Hamas in Israele, si sono svolte molte manifestazioni in tutto il Paese per chiedere la liberazione degli ostaggi, ma anche per dimostrare il dissenso di una larga fetta della società israeliana nei confronti di Netanyahu, giunto al suo settimo mandato alla guida del governo.

Per le strade di Tel Aviv, domenica 12 novembre, decine di donne hanno creato una vera e propria catena umana di solidarietà.

Hanno manifestato pacificamente chiedendo la liberazione dei 239 ostaggi, mostrando le loro foto e intonando preghiere di speranza.