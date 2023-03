Angola, Lourenço: "Abbiamo tanto da offrire all'Europa e al mondo"

Euronews ha intervistato il presidente dell'Angola João Lourenço. Molteplici i temi discussi nel faccia a faccia con l'inviata Nara Madeira: dalla guerra in Ucraina ai conflitti in Africa in cui Luanda riveste un importante ruolo di mediazione, dal miglioramento della cooperazione con l'Europa alla politica energetica del Paese. Di seguito uno stralcio dell'intervista, mentre nel player in alto potete vedere la versione integrale di venti minuti.

Nella maggior parte delle risoluzioni adottate dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite contro la Russia, l'Angola si è astenuto. Perché?

Ci sono state tre risoluzioni, e su due l'Angola si è astenuta. Astensione non significa disapprovazione. Astensione significa astensione. Va interpretata come tale. Nella seconda risoluzione l'Angola ha votato a favore, perché la risoluzione era molto concreta, mirava soprattutto a condannare l'annessione delle quattro regioni del Donbass. Per l'Angola l'aggressione di per sé era già grave, ma peggio dell'aggressione era l'annessione di un territorio straniero, di un Paese vicino, membro delle Nazioni Unite. Quindi, all'epoca, l'Angola ha votato a favore della risoluzione proposta. Nella risoluzione più recente, l'Angola si è astenuta. Tuttavia, prima abbiamo cercato di negoziare - se possiamo usare questo termine - il ritiro o l'alleggerimento, per così dire, di un solo paragrafo. Mi riferisco in particolare al paragrafo operativo, come lo chiamano loro, o P9, che si riferiva al deferimento dell'aggressore a un tribunale penale internazionale. Non che questo non si possa fare, ma conosciamo i metodi di negoziazione: quando si negozia bisogna sempre lasciare una porta aperta. Crediamo che la priorità in questo momento sia portare la Russia al tavolo dei negoziati. Dobbiamo fare tutto ciò che è in nostro potere per portare entrambe le parti, ma soprattutto la Russia, al tavolo dei negoziati per raggiungere un cessate il fuoco duraturo e per negoziare la pace non solo con l'Ucraina ma anche con la NATO.

Lei si è impegnato a contribuire alla pacificazione del continente africano. Nel caso della Repubblica Centrafricana lei ha sostenuto la revoca dell'embargo sulle armi al governo, affinché possa difendersi da solo. È questa l'unica soluzione per la pace?

Non è certo l'unica. È necessario che il Paese rispetti la roadmap di Luanda. Per certi versi ha iniziato a farlo, ma il processo non è completo. È quindi necessario negoziare con tutte le forze vive del Paese, con l'opposizione in particolare, almeno quella che si trova in territorio centrafricano. E dare la possibilità ad altri attori politici di partecipare alla vita politica del Paese.

L'attuale contesto geopolitico ci ha costretto a rivedere le nostre priorità. L'Europa, in questo momento, sta cercando un'opzione per sostituire il gas russo. L'Angola è un'alternativa?

L'Angola è un'alternativa. Al momento il Paese produce più petrolio che gas, anche se abbiamo del gas. Abbiamo creato un nuovo consorzio per la produzione di gas. Quindi, diverse multinazionali, in consorzio, inizieranno a fare più esplorazioni per il gas in Angola, in modo da individuare le riserve. Il gas in Angola non è stato sviluppato molto perché mancava una legislazione. Il Paese non aveva una legislazione specifica, focalizzata sul gas, e questo inibiva in qualche modo le multinazionali. Ma questa situazione è superata, dal 2017, e crediamo che in Angola la produzione di gas naturale, non associato, conoscerà un boom nei prossimi anni. Quindi, da quel momento in poi, l'Europa potrà contare sull'Angola come importante fornitore non solo di gas ma anche di idrogeno verde. Stiamo già prendendo contatti con alcuni Paesi europei per la produzione di idrogeno verde.

L'Angola dipende ancora quasi esclusivamente dal petrolio. Il vostro governo vuole diversificare dell'economia. A che punto siamo?

Stiamo andando bene. Il settore non petrolifero della nostra economia sta registrando una crescita soddisfacente. E continueremo su questa strada. Ma ci vorrà un po' di tempo prima che i proventi del petrolio passino in secondo piano. Oggi sono ancora i più importanti, ma la tendenza si sta invertendo. Si arriverà a un punto di svolta quando il PIL nazionale sarà costituito principalmente da entrate provenienti dal settore non petrolifero.

È più facile oggi per un imprenditore, un investitore, insediarsi in Angola?

Sì, certo, è molto più facile. E non sono io a dirlo. Sono gli investitori stessi. Nei cinque anni in cui sono stato alla guida del Paese, una delle nostre preoccupazioni è stata quella di creare un ambiente imprenditoriale diverso da quello che abbiamo trovato. Quindi, un ambiente imprenditoriale migliore. Una delle caratteristiche di questo ambiente migliorato è, senza ombra di dubbio, la lotta alla corruzione. Non posso garantire che in Angola non ci sia più corruzione. La corruzione esiste ovunque nel mondo. Ma quello che posso garantire è che oggi in Angola la corruzione non è più impunita. In altre parole, ogni volta che le autorità vengono a conoscenza di questa pratica, a prescindere da chi la compie, il caso non resterà impunito.

All'ultimo vertice dell'Unione Africana lei era con il premier portoghese António Costa, che ha detto che uno dei temi discussi è stato come rafforzare le relazioni tra Europa e Africa. Cosa può fare l'Angola a questo livello?

Cosa può fare l'Angola a questo livello? Dire agli europei che vogliamo relazioni reali di cooperazione, cosa che a volte non avviene, e che vogliamo combattere un certo paternalismo che a volte esiste. E dire che anche noi abbiamo qualcosa da offrire all'Europa, non è solo l'Europa che ha capitali e competenze da offrire al nostro continente. Abbiamo anche noi qualcosa di molto importante da dare in cambio. Quindi il beneficio della cooperazione tra i nostri due continenti è reciproco.

Gli Stati Uniti investiranno 2 miliardi di dollari in un sistema fotovoltaico. Uno degli obiettivi dell'Angola è sviluppare le energie rinnovabili.

Non siamo molto lontani dal raggiungere l'obiettivo che ci siamo prefissati. Attualmente, il 64% dell'energia prodotta in Angola non proviene più da fonti inquinanti: il 64% è energia idroelettrica, essenzialmente idroelettrica, ma stiamo iniziando a produrla anche con il fotovoltaico. L'anno scorso abbiamo inaugurato due grandi impianti fotovoltaici nella provincia di Benguela. Abbiamo in programma un progetto nell'est del Paese e un grande progetto con una società americana che produrrà e fornirà energia a quattro province dell'Angola meridionale. Il nostro obiettivo è di passare, entro il 2026, dal 64 a circa il 70% di energia ottenuta da fonti pulite.

Oltre a tutte queste trasformazioni economiche già in atto, avete promesso la creazione di municipi per quando ci saranno le elezioni.

Non ci sono mai state elezioni locali in Angola. Questa sarà la prima volta. Quando si svolgeranno? Non lo so, ma dovranno necessariamente svolgersi. Perché ci siano elezioni locali deve esserci un supporto legale. Siamo in uno Stato democratico di diritto. Tutto deve avere una base legale. Gli specialisti hanno definito una serie di più di dieci leggi municipali, e la maggior parte di esse sono già state approvate dall'Assemblea Nazionale, ad eccezione, credo, di una fondamentale. Ne manca più di una, ma una è fondamentale: la definizione dei tempi di svolgimento delle elezioni. In altre parole, ci sono due posizioni diverse. C'è chi pensa che, per la prima volta, il Paese debba indire elezioni amministrative in tutti i Comuni del Paese. Questa è una posizione. E c'è chi è più prudente, non direi più conservatore, ma più prudente, e ritiene che, trattandosi di un'esperienza nuova, sarebbe troppo iniziare con le elezioni in tutti i comuni del Paese. Pensano che si possa procedere per fasi. Quando questa disputa tra le forze politiche sarà superata, la legge sarà approvata e da quel momento il Capo dello Stato sarà in grado di creare le condizioni per indire le elezioni amministrative.