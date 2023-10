RODGER BOSCH/AFP or licensors

L'Angola offrirà ai turisti l'ingresso nel paese senza obbligo di visto

Di Euronews

L'Angola offrirà ai turisti l'ingresso nel paese senza obbligo di visto nel tentativo di rilanciare il settore turistico. I visitatori di 90 nazioni potranno far ingresso liberamente in Angola per un periodo di 90 giorni