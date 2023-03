È il momento della solidarietà in Grecia dopo l'incidente ferroviario in cui sono morte 57 persone e almeno un centinaio sono rimaste ferite. Risultano ancora dispersi 56 passeggeri. In tutto il Paese monta il desiderio di aiutare come si può i sopravvissuti, soprattutto i feriti.

All'ospedale di Larisa, a pochi passi da coloro che hanno dovuto identificare i loro cari attraverso campioni di Dna, la gente sta formando lunghe code per donare il sangue, fondamentale per il recupero dei passeggeri feriti.

Lunghe code fuori dall'ospedale di Larisa per donare il sangue

Nessuno dei sopravvissuti ricoverati a Larisa risulta essere in pericolo di vita, mentre nell'ospedale di Salonicco sarebbero diverse le persone in terapia intensiva in condizioni critiche. Ma la maggior parte dei ricoverati dovrebbe essere dimessa molto presto.

Il Centro nazionale greco per la donazione del sangue ha esortato tutti a prestare assistenza, sottolineando che i centri disponibili sono indicati su una mappa interattiva sul loro sito web. La Croce Rossa greca ha annunciato che solo durante il primo giorno sono state donate 270 unità di sangue.

Intanto sul luogo del disastro continuano le operazioni di ricerca e salvataggio nonostante la pioggia battente. I soccorritori si stanno concentrando sulla terza carrozza, dove si trovava il vagone ristorante del treno.

SecondoKonstantinos Imanimidis, capo della squadra di ricerca e salvataggio della Croce Rossa greca, sarà necessario il ricorso a una gru che sollevi i vagoni, in modo da "poter vedere cosa potrebbe esserci sotto e dentro".