Grecia: speranze ridotte per i dispersi, manifestazioni in varie città

Le squadre di recupero hanno trascorso il terzo giorno consecutivo a cercare tra i rottami nella valle di Tempe, scenario del terribile incidente ferroviario.

Le autorità, dopo aver verificato i resti umani recuperati, confermano che il bilancio delle vittime è aggiornato a 57.

I corpi sono via via restituiti alle famiglie in bare chiuse dopo l'identificazione attraverso campioni di DNA dei parenti prossimi.

Ci sono poi i parenti dei passeggeri ancora elencati come dispersi, che attendono fuori dall'ospedale di Larissa i risultati dei test.

Tra loro c'era Mirella Ruci, il cui figlio di 22 anni, Denis, è tuttora disperso.

"Non è nella lista dei feriti, non è nella lista dei dispersi - dice - sinora non ho informazioni su dove potrebbe essere.

Era in un vagone da cui sono stati salvati molti bambini, sto supplicando chiunque abbia lasciato quel vagone se l'abbia visto al posto n. 22".

Una manifestazione di protesta è stata organizzata da studenti davanti agli uffici di Hellenic Trains dopo l'incidente mortale.

Il corteo è partito da Propilei e si è concluso presso la sede della compagnia a Syngrou,

Quando il corteo ha raggiunto il Parlamento, i manifestanti hanno proceduto a un sit-in di protesta e poi hanno proseguito la marcia.

Con una vernice rossa, hanno scritto la parola "assassini" su uno striscione nero, in ricordo dei deceduti.

Analoghe manifestazioni si sono tenute in altre città elleniche.