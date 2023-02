La situazione, intorno a Bakhmut in Ucraina è sempre più difficile. Si combatte da settimane, le immagini recentemente diffuse dai russi, girate con i droni, mostrano ovunque cumuli di macerie. Si combatte per conquistare rovine e città fantasma. "La situazione a Bakhmut è sempre più complicata - dice il presidente ucraino Volodymyr Zelensky - Il nemico sta sistematicamente distruggendo tutto ciò che può essere utilizzato per proteggere le nostre posizioni".

La segretaria si Stato americana al tesoro Yellen visita a sorpresa Kiev

Nel giorno in cui Mosca ribadisce che il processo di pace sarà lungo e faticoso mettendo una pietra anche sul piano di pace cinese per l'Ucraina, la segretaria di Stato americana Janet Yellen si reca a sorpresa a Kiev. Dagli Stati Uniti arriverà un altro miliardo di dollari per Kiev, prima tranche di un pacchetto di 13 miliardi di aiuti teso a colmare l'enorme debito ucraino: 38 miliardi. Nell'ultimo anno Washington ha elargito all'Ucraina 50 miliardi in tutto. Yellen arriva in Ucraina appena qualche giorno dopo la visita a sorpresa del presidente americano Joe Biden in occasione dell'anniversario di un anno dall'inizio della guerra.

Al consiglio Onu per i diritti umani duro attacco della Francia alla Russia

Intanto a Ginevra si riunisce il consiglio per i diritti umani delle Nazioni unite governato ovviamente dall'invasione russa dell'Ucraina. 150 Paesi rappresentati, c'è anche la Francia con la ministra degli esteri Catherine Colonna che mette in fila i crimini russi in Ucraina. La Russia, dice, "infligge sofferenze indicibili al popolo ucraino, estorsioni massicce e generalizzate contro i civili, uccisioni, stupri di massa, attacchi deliberati contro ospedali, scuole, reparti maternità; spostamenti forzati della popolazione, deportazioni di bambini".

Atttesa e tensione per l'intervento della Russia che presenzierà al consiglio giovedì con il viceministro degli esteri Sergey Ryabkov.