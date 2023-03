Ucraina, a Bakhmut si combatte nelle strade

A Bakhmut si combatte ormai nelle strade. Secondo quanto riferito da Kiev, l'esercito ucraino sarebbe riuscito a respingere una serie di attacchi da parte delle forze russe. Queste ultime, invece, affermano di essere sul punto di conquistare la porzione orientale del centro urbano.

Similmente, fonti del gruppo di mercenari Wagner indicano che la città sarebbe ormai circondata, ma non è possibile verificare sul campo la veridicità di tali informazioni. Si sa, però, che gli attacchi russi hanno isolato almeno parzialmente le forze ucraine, bloccando una parte dei rifornimenti alle truppe di Kiev.

Il ministro della Difesa russo in visita al fronte

Il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu ha condotto un'ispezione nella zona di conflitto dell'Ucraina orientale, come riferito dal suo stesso dicastero. In particolare, il membro del governo di Mosca si sarebbe recato presso un posto di comando avanzato, del quale tuttavia non è stata indicata la posizione esatta né sono state specificate data e ora della visita.

Di certo, sia per la Russia che per l'Ucraina la città di Bakhmut è divenuta ormai un simbolo che travalica anche il suo interesse militare e industriale. Il centro è d'altra parte conteso dai due eserciti ormai dalla scorsa estate.