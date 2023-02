Il presidente americano Joe Biden è giunto a Kiev.

È la prima visita di Biden dall'inizio del conflitto un anno fa (il 24 febbraio del 2022).

I due presidenti si sono già incontrati una volta, lo scorso 21 dicembre, nella visita storica di Volodymyr Zelensky a Washington.

"Mentre si avvicina l'anniversario della brutale invasione dell'Ucraina da parte della Russia, sono oggi a Kiev per incontrare il presidente Zelensky e riaffermare il nostro fermo impegno per la democrazia, la sovranità e l'integrità territoriale dell'Ucraina". Così scrive il presidente americano sul suo profile Twitter.

A metà mattina nel corso della conferenza stampa congiunta, Biden ha ricordato: "Un anno fa parlammo al telefono Mr president... mi dicesti che si potevano sentire le esplosioni in sottofondo. Non lo dimenticherò mai. E io chiesi: cosa posso fare? E mi dicesti: metti insieme i leader per sostenere l'Ucraina, chiedi loro di sostenere l'ucraina". Joe Biden a Kiev rievoca la telefonata con Zelensky un anno fa. "Un anno dopo Kiev resiste, l'Ucraina resiste e il mondo resiste con voi", ha detto Biden nella conferenza stampa congiunta".

Questa settimana gli Stati Uniti annunceranno ulteriori sanzioni contro la Russia, in modo particolare contro le élite e le aziende che stanno cercando di armare la macchina da guerra russa". E sempre da Kiev, Biden è pronto a annunciare la nuova consegna di attrezzature critiche, tra cui munizioni di artiglieria, sistemi anti-corazza e radar di sorveglianza aerea per aiutare a proteggere il popolo ucraino dai bombardamenti aerei.