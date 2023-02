Cento milioni di dollari in più, aiuti umanitari destinati alla Turchia devastata dal terremoto: il segretario di Stato americano Antony Blinken ha annunciato questo sforzo ulteriore per sostenere le famiglie che hanno perso tutto.

Il diplomatico di Washington è arrivato domenica 19 febbraio, per la prima volta, nel paese. E, da un elicottero, con il suo collega turco Mevlut Cavusoglu, ha appena constatato i danni. Atterrato, lui stesso ha spiegato: "Ho avuto la possibilità di sorvolare Hatay per capire ed è davvero difficile dire qualcosa ora. Dall'alto vedono edifici rimasti in piedi e altri crollati, tetti distrutti, e poi, proprio accanto, qualcosa che resiste".

Distruzione a perdita d'occhio. Blinken è in Turchia per i colloqui sull'espansione della Nato e altre questioni delicate, ma il terremoto non può essere ignorato. Le due scosse che hanno colpito la Turchia e la Siria settentrionale, il 6 febbraio, hanno ucciso più di 46.000 persone: a distanza di due settimane, la probabilità di trovare sopravvissuti è estremamente remota.

Nelle ultime 24 ore, nessuno è stato tirato fuori vivo dalle macerie.

In Siria le conseguenze del terremoto sono state aggravate dai ritardi negli aiuti umanitari: così la ricerca di superstiti qui portata avanti dai caschi bianchi ora si è trasformata in un'operazione di pulizia dalle macerie.