L'Unione Europea è sulla buona strada per raggiungere il suo obiettivo climatico per il 2030 di ridurre i gas serra di almeno il 55% rispetto ai livelli del 1990? L'energia rinnovabile è una parte fondamentale del piano "Fit for 55" e questo è ciò che è in discussione alla Conferenza internazionale spagnola sull'energia rinnovabile (SPIREC) questa settimana.

La conferenza di Madrid si svolge sullo sfondo di una paralizzante crisi energetica globale causata da una forte dipendenza dai combustibili fossili. Oltre ai rappresentanti della Commissione europea, saranno presenti anche centinaia di funzionari di organizzazioni come il Programma di sviluppo delle Nazioni Unite, il mondo accademico, la società civile e il settore commerciale. E hanno in mente un obiettivo generale: accelerare la transizione verso un sistema energetico stabile e affidabile basato sulle energie rinnovabili.

SPIREC è organizzato congiuntamente da REN21 [LINK] e dal governo spagnolo. Il più recente Renewables 2022 Global Status Report (GSR2022) degli stati REN21 ha rilevato che i combustibili fossili hanno rappresentato la maggior parte dell'aumento del consumo finale di energia (+4% nel 2021), portando al più alto aumento delle emissioni di anidride carbonica nella storia (+2 miliardi di tonnellate a livello globale nel 2021), la spesa pubblica estrema per i sussidi ai combustibili fossili - 5,9 trilioni di dollari nel 2020 - e investimenti tristemente inadeguati nelle fonti di energia rinnovabile peggiorano questa grave situazione.

Tuttavia, le energie rinnovabili non sono solo un ottimo business per l'ambiente, il pianeta e le generazioni future, ma anche un'opportunità per preservare la sovranità energetica delle singole nazioni.

Rana Adib, direttore esecutivo di Ren21, afferma: "Le energie rinnovabili possono fondamentalmente attrarre l'intero sistema energetico, l'economia e la società attorno alle energie rinnovabili o produrre una parte del loro consumo energetico, coprire una parte del consumo energetico con fonti energetiche rinnovabili e locali, e poi ridurre sostanzialmente il denaro pubblico o privato che serve per importare combustibili fossili”.

Cosa manca per realizzare il piano che la Commissione Europea si è prefissata? Spesso la volontà politica, come ha spiegato il professor Pedro Linares della Pontificia Università Comillas di Madrid.

Pedro Linares: "Servono innovazione e politiche industriali. I governi devono promuovere l'innovazione, che non può essere in ogni area (delle energie rinnovabili). Dobbiamo scegliere in quali aree vogliamo specializzarci e poi dobbiamo sviluppare un'industria che attuerà queste innovazioni, che svilupperanno prodotti competitivi e che saranno in grado di venderli nei mercati e sfruttare questa transizione per creare posti di lavoro e competitività nel settore".

Ecco i cinque punti chiave in discussione alla conferenza:

1 - Fornitura di energia costante basata su fonti rinnovabili, sicurezza energetica e sovranità

Questo percorso si concentra sugli elementi costitutivi necessari per creare un nuovo sistema energetico stabile incentrato su fonti energetiche rinnovabili, come garantire la fornitura di energia, risorse e tecnologia, creare infrastrutture e migliorare le catene di approvvigionamento globali, regionali e locali.

2 - Affrontare la domanda di energia in tutti i settori con le rinnovabili

Questo corso esamina diverse opzioni di carburante, tra cui elettricità rinnovabile, energia termica o combustibili a base rinnovabile come biocarburanti, idrogeno verde, ammoniaca e combustibili sintetici, per soddisfare la crescente necessità di energia nei settori non energetici tra cui edifici, industria, trasporti , e l'agricoltura.

3: Cogli l'opportunità, creando una nuova economia con le rinnovabili

Questo corso esamina le modifiche che devono essere apportate alle regole, nonché i necessari progressi del settore per aumentare l'uso di fonti energetiche rinnovabili e garantire la creazione di ricchezza locale ed equa.

4 - Le rinnovabili al centro della società, gli esseri umani al centro

Questo corso esaminerà come motivare le persone e promuovere la fiducia in modo che la transizione energetica "funzioni" per tutte le parti coinvolte. Esaminerà anche come i partecipanti del settore pubblico, del settore privato e della società civile possono cooperare per raggiungere questo obiettivo.

5 - Innovazione per aumentare e accelerare l'energia rinnovabile

Al fine di innescare un cambiamento strutturale nei modelli di pensiero, nei modelli di business e nelle soluzioni innovative per il rapido aumento delle energie rinnovabili.