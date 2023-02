Medvedev trionfa a Rotterdam

È stata innanzitutto una dimostrazione di resistenza fisica e mentale quella che ha portato Daniil Medvedev alla vittoria al Rotterdam Open. Il campione russo ha battuto l'italiano Jannik Sinner in due ore e 28 minuti, con il punteggio di 5-7, 6-2, 6-2 nella finale dell'evento indoor.

Medvedev torna nella top ten del ranking ATP

Medvedev, che risale ora all'ottavo posto nel ranking ATP, ha infatti perso un primo set molto combattutto e si è visto costretto a recuperare contro un avversario ostico.

Sinner al servizio nella finale di Rotterdam SANDER KONING/AFP

Sinner ha iniziato il match in modo aggressivo, mettendo in difficoltà il suo avversario, che ha dovuto prendere le misure prima di costringere l'atleta azzurro a perdere la sua seconda finale, dopo quella del Miami Open del 2021. Si tratta della sesta vittoria di Medvedev su Sinner, in altrettante sfide, e si tratta del sedicesimo titolo in carriera per il tennista moscovita.

"Ci riproverò il prossimo anno"

"Complimenti a Daniil - ha commentato Sinner -, perché ha disputato un grande torneo. Sono state due settimane positive, sono orgoglioso di come ho giocato. Ho provato a fare del mio meglio, ci riproverò il prossimo anno". La finale di Rotterdam vale comunque il 12esimo posto nel ranking ATP per il tennista altoatesino.