Il Codex Sassoon verrà battuto per una cifra folle da Sotheby's

Si stima che sia il manoscritto stampato più prezioso mai battuto all'asta. Il Codex Sassoon, che prende il nome da un precedente proprietario, è la versione più antica e completa della Bibbia. Collega i 24 libri della Bibbia ebraica tratti dai Rotoli del Mar Morto. La casa d'aste Sotheby's dice che è in ottime condizioni.

Sharon Liberman Mintz di Sotheby's: "Quello che vedi dietro di te è una Bibbia scritta più di un millennio fa, intorno all'anno 900, nella terra di Israele o in Siria. Prima di questo, parti della Bibbia erano apparse solo nei Rotoli del Mar Morto. E dopo i Rotoli del Mar Morto, dopo periodo, che terminò intorno al primo o al secondo secolo dell'era volgare, non ci sono forme librarie della Bibbia, non c'è testo biblico fino all'anno 900. Risale alla fine del IX, inizio del X secolo".

L'antico documento, è stato in precedenza sotto la cura di una serie di istituzioni accademiche e storiche. Sarà in vendita a New York a maggio, dovrebbe essere battuto tra i 30 ei 50 milioni di dollari.