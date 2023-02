Germania: la più grande biblioteca privata della Vestfalia

In Germania c'è una casa piena di libri, letteralmente dal pavimento al soffitto. Il tesoro si trova in Vestfalia ed è appartenuto a un ingegnere minerario di Mettingen.

"Passando in rassegna gli scaffali, sembra che i libri siano sugli scaffali di una libreria. Se li ha letti tutti non si sa, ma non credo. Non ne aveva il tempo, era troppo impegnato a sistemarli qui e ad archiviarli", ha detto la sua ex assistente domestica, Renate Abeln.

La biblioteca contiene oltre 70 mila volumi che Bruno Schroeder, morto lo scorso anno a 88 anni, ha raccolto durante la sua vita: romanzi, saggi e tascabili. La sua collezione è probabilmente la più grande biblioteca privata della regione.