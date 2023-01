Australian Open, Djokovic trionfa

Missione compiuta per Novak Djokovic, il serbo vince il decimo Australian Open. "La vittoria più bella di sempre", dopo l'espulsione dell'anno precedente e gli ultimi mesi faticosi, il campionissimo piange di gioia tra le braccia della mamma e del fratello dopo la finale, alza e bacia la coppa: subito si prenota un posto a Melbourne, per la prossima competizione.

Il tennista dei record elogia lo sfidante serbo, Stefanos Tsitsipas, che ha ceduto tre set a zero, "E' uno dei giocatori più professionali e interessanti, pronto a dare battaglia, ma con tanto tempo molto più di me davanti". Poi invita i bambini a "sognare in grande che tutto è possibile". La sua impresa lo dimostra. "Le difficoltà rendono più forti".