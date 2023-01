In Svezia negli ultimi mesi si è parlato molto del ponte che collegherà Rinkeby, quartiere difficile a nord di Stoccolma, al vicino e più prospero comune di Sundbyberg. La costruzione del ponte ha scatenato la rabbia dell'estrema destra svedese, che teme un aumento della criminalità, associata dai suoi leader all'immigrazione. Il ponte collegherà due realtà contrastanti in un Paese sempre più dilaniato dalle disuguaglianze. Rinkeby è conosciuto come uno dei teatri della violenza delle gang in Svezia. I crimini mortali sono aumentati di quasi il 40% in un anno.

Abbiamo fatto un giro del quartiere con Clarissa, agente di polizia che pattuglia la zona ogni giorno. Ha visto crescere molti dei giovani della zona. "Non voglio più andare a nessun funerale. Ne ho abbastanza di vedere giovani seppelliti - dice Clarissa. Fanno soldi con la droga. Non possiamo continuare così. Non possiamo permettere che i giovani si rovinino la vita, che vengano uccisi a 16 o 20 anni. I genitori non dovrebbero seppellire i propri figli".

La repressione, secondo Clarissa, non è più sufficiente ad arginare il fenomeno delle bande. "Dobbiamo cercare di cambiare il modo di lavorare, di far collaborare servizi sociali, scuole e polizia. Senza questo, non ce la faremo mai - dice l'agente di polizia -. I sequestri di droga, denaro e armi sono diventati un evento quasi quotidiano. Le armi sono sempre più sofisticate. Ci sono molte pistole e anche granate. Uzi e kalashnikov, armi in dotazione all'esercito. I giovani si uccidono a vicenda. Per loro è normale, non significa nulla. Raggazi tra i 14 e 16 anni vengono messi a contratto come killer. Cercano di guadagnare un po' di soldi".

Una nuova strategia per l'immigrazione

Il governo svedese ha promesso di inasprire la politica migratoria e di aumentare il numero di espulsioni. Per Clarissa non risolverà il problema. "Serve un cambiamento, che a farlo sia un governo di estrema destra o qualsiasi altro governo - dice -. Possono mandare indietro gli stranieri, ma il problema c'è già. La maggior parte di questi ragazzi è nata qui in Svezia. E se sono svedesi, dove li manderanno?".

I Democratici Svedesi, partito di estrema destra entrato in Parlamento lo scorso settembre, hanno ispirato la linea dura sull'immigrazione annunciata dal governo. Per Martin Kinnunen, deputato dei Democratici Svedesi, l'immigrazione è la causa di tutti i mali del Paese.

"Oggi il 20% della popolazione svedese è nata all'estero. Provengono da Paesi poveri e non hanno un'istruzione, il che ha aumentato notevolmente la disuguaglianza di reddito in Svezia - dice Kinnunen a Euronews -. La politica sull'immigrazione di massa degli ultimi 30 anni in Svezia è stata devastante per la società svedese. La situazione è difficile per quanto riguarda le scuole, la criminalità organizzata e l'alto tasso di disoccupazione. Ci vorrà del tempo per risolvere la questione".

Stando alla polizia, la maggior parte dei crimini è commessa da persone nate in Svezia. "Non importa da dove vengono le persone - taglia corto Kinnunen -. Se commettono reati, devono essere rinchiusi". Abbiamo fatto un secondo giro di Rinkeby con Mustafa. È un tassista cresciuto nel quartiere. Ci ha portato nel luogo in cui è cresciuto. "Quando ci siamo trasferiti, gli stranieri erano i benvenuti - dice Mustafa -. Ora è molto diverso. Questo accade quando si parcheggiano tutti gli immigrati in un'unica area. È necessario mescolare le persone per far funzionare il sistema ed evitare i pregiudizi".

Secondo Mustafa i politici, invece di discutere del ponte, dovrebbero affrontare i problemi che spingono i giovani verso la criminalità. "Se non trovano lavoro, se non gli viene offerto nulla, cosa possono fare? - chiede Mustafa -. Devono sopravvivere. Se avessero avuto un lavoro e gli avessero insegnato lo svedese fin dall'inizio, si sarebbero integrati".

La crisi del settore scolastico

Il preside di una scuola pubblica di Rinkeby dice che negli ultimi anni la situazione è un po' migliorata, ma sottolinea il deterioramento del sistema educativo. "In questo quartiere ci sono molti bambini che non frequentano la scuola materna - dice il preside -. Non sono in grado di tenere il passo quando iniziano la scuola a 6 anni e finiscono per abbandonarla. Il problema principale è che il sistema scolastico svedese è stato privatizzato. In aree come la nostra, solo il 30-40% degli insegnanti ha una laurea. Ci sono molte scuole che falsificano i voti dei bambini. Molti di loro abbandonano la scuola quando sono alle superiori perché per loro è più difficile, non hanno un livello di istruzione adeguato".

Disuguaglianze sempre più marcate

Una situazione sintomatica del crescente divario tra due realtà sociali ed economiche. Andreas Cervenka ha ricevuto il premio giornalistico svedese per il suo libro "La Svezia avida", in cui descrive come lo Stato sociale sia diventato un paradiso per i super-ricchi. "Gli ultimi 25 anni sono stati straordinari per i super-ricchi - dice Cervenka -. Ci sono più miliardari in dollari pro capite che nella maggior parte dei Paesi del mondo, a parte i piccoli paradisi fiscali come Monaco. In Svezia sono state abolite molte tasse a partire dagli anni '90: l'imposta sul patrimonio, poi l'imposta sui beni immobili, sulle donazioni e sulle eredità. Inoltre molti servizi sociali, come scuola e sanità, sono stati privatizzati. La Svezia è l'unico Paese al mondo in cui si può diventare miliardari gestendo scuole finanziate dai contribuenti".

Secondo Cervenka la Svezia è diventata uno dei Paesi con più disuguaglianze al mondo. "C'è un'élite ristretta, molto ricca - dice il giornalista -. E, accanto ad essa, un numero molto elevato di persone economicamente fragili. Sono più numerose che mai in Svezia, quasi il 15% della popolazione. Secondo un rapporto della ong internazionale Oxfam, la Svezia è oggi il paese nordico con più disuguaglianze in Europa. In percentuale, i lavoratori a basso reddito sono tassati più dei ricchi".

Secondo Jonas Wihlstrand, responsabile del principale ente di beneficenza svedese, la povertà sta raggiungendo nuove vette a causa della crisi e dell'impennata dei prezzi. "Negli ultimi due anni circa abbiamo visto sempre più persone chiederci aiuto - dice Wihlstrand -. Ma quest'anno la domanda è davvero esplosa. Ad esempio, il numero di registrazioni nei nostri negozi solidali di alimentari è raddoppiato. La gente non può più permettersi di mangiare. È una novità che la società civile debba assumersi la responsabilità di nutrire le persone. È preoccupante, non vogliamo che il fenomeno cresca. Deve essere fermato. E questa è una responsabilità dei politici".