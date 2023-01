Anche nell'isola iberica di Maiorca è arrivata una copiosa nevicata che risulta la più abbondante degli ultimi 5 anni. Quindi in una delle aree più calde del Mediterraneo le temperature sono scese sotto i meno 2,4 gradi Celsius. Per mercoledì le previsioni meteo parlano di 10 cm di neve con un manto nevoso che si estenederà sotto i 500 metri.

L'Italia nel gelo

In Italia diverse regioni sono in allerta a causa di un'ondata di freddo estremo con abbondanti nevicate e venti polari. La regione Marche e parti dell'Emilia Romagna sono in costante allerta arancione ad indicare che le condizioni metereologiche avverse rappresentano un pericolo per persone e le cose.

Verso l'Europa dell'est

Una tempesta di neve ha ostacolato il traffico sulle autostrade Slovene e ha lasciato temporaneamente alcune aree del paese senza elettricità. In Croazia la neve e la tramontana hanno causato problemi di traffico anche sulla costa adriatica e sui rilievi. Molte le isole dalmate isolata dalla terraferma per via dlel'impossibilità di operare le corse dei traghetti.

Freddo in Austria

Si verificano interruzioni di corrente e ci sono strade e scuole chiuse in Carinzia, in Austria dopo forti nevicate, migliaia le famiglie rimaste senza elettricità, molte le squadre dei vigili del fuoco all'opera. Le nevicate eccezionali hanno aumentato il rischio di valanghe, tuttavia la massa nevosa è una manna per gli sciatori che dovrebbero potersi godere le piste fino a Pasqua.