La città più settentrionale della Cina, Mohe,con 85 mila abitanti al confine con la Russia ha battuto domenica il record per la temperatura più fredda dal 1969 nella storia del paese, la colonnina è scesa a meno 53 gradi Celsius. La cifra ha battuto il record precedente di meno 52,3 gradi Celsius. Sotto le raffiche di un vento polare artico la temperatura minima è scesa a meno 50 gradi Celsius per ben tre giorni consecutivi.

Un vero record metereologico

Il record è stato stabilito presso una stazione meteorologica nella circoscrizione di Amur, incluso nell'urbano di Mohe che rinetra nella provincia di Heilongjiang. Si tratta della temperatura più bassa mai registrata dal sistema meteorologico cinese.

Con il freddo estremo che attanaglia la città, le autorità locali hanno raddoppiato gli sforzi per garantire il normale riscaldamento e l'approvvigionamento idrico per i residenti durante le festività per l'anno del coniglio.